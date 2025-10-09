  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس سنگین است

ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین همراه است.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین همراه است و مسیر شمال به جنوب این محور بدون ترافیک است.

صادقی افزود: در محور هراز تردد به صورت دوطرفه برقرار است و در محدوده چلاو و همچنین مسیر جنوب به شمال محدوده‌های وانا و بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و در سایر نقاط این محور با ترافیکی روان در جریان است.

وی همچنین تصریح کرد: شرایط جوی در استان مطلوب و هیچگونه مداخلات خاصی گزارش نشده است.

کد خبر 6616673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها