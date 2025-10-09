ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس سنگین است

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گفت: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین همراه است و مسیر شمال به جنوب این محور بدون ترافیک است.

صادقی افزود: در محور هراز تردد به صورت دوطرفه برقرار است و در محدوده چلاو و همچنین مسیر جنوب به شمال محدوده‌های وانا و بایجان، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و در سایر نقاط این محور با ترافیکی روان در جریان است.

وی همچنین تصریح کرد: شرایط جوی در استان مطلوب و هیچگونه مداخلات خاصی گزارش نشده است.