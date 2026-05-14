  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب محور چالوس و یکطرفه شدن این محور خبر داد.

علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکطرفه شدن جاده کندوان و آزادراه تهران شمال افزود: هموطنان می توانند برای تردد از محورهای هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

وی در خصوص وضعیت ترافیک در سایر محورهای استان توضیح داد: در محور هراز ترافیک در هر دو مسیر سنگین است. همچنین در محور کرج – چالوس (مسیر جنوب به شمال) محدوده پل زنگوله تا سیاه بسشه نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی با اشاره به محور سوادکوه اظهار داشت: در محدوده شهری، پل سفید و زیرآب، ترافیک نیمه سنگین و گاهی سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان خاطرنشان کرد: از لحاظ شرایط آب و هوایی در محورهای مواصلاتی استان هیچگونه پدیده خاصی مشاهده نشده است.

