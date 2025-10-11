  1. استانها
سهمیه آرد یارانه‌ای مستقیم به حساب سرپرست خانوار تخصیص یابد

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آرد یارانه‌ای همانند سوخت، مستقیماً از طریق سامانه‌ای به سرپرستان خانوار تخصیص یابد تا مردم بتوانند نان باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با رییس بسیج اصناف کشور با بیان اینکه بازار مسلمین از دیرباز قداست و جایگاه قانونی داشته است، افزود: نظارت دقیق بر کالاهای وارداتی و مقابله با منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی در بازار ایران مورد تاکید است.

وی با اشاره به اخباری درباره حضور کالاهای خارجی در بازار ایران، گفت: اگر این اخبار دروغ است، باید شفاف سازی شود و اگر راست است، باید برای آن چاره اندیشی کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با انتقاد از گرانی‌ها و ایجاد نارضایتی در جامعه، افزود: برخی گرانی‌ها تنها ناشی از طمع نیست، بلکه در راستای اهداف دشمن برای ایجاد مشکل در جامعه است.

آیت‌الله عبادی به موضوع آرد یارانه‌ای اشاره کرد و پیشنهاد داد: آرد یارانه‌ای همانند سوخت، مستقیماً از طریق سامانه‌ای به سرپرستان خانوار تخصیص یابد تا مردم بتوانند نان باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی بر لزوم احقاق حقوق مظلومان و قطع دست ستمگران تأکید کرد و گفت: فلسفه حکومت در اسلام، رساندن حق به صاحبان حق و کوتاه کردن دست ظالم از گریبان مظلوم است.

