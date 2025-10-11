به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با رییس بسیج اصناف کشور با بیان اینکه بازار مسلمین از دیرباز قداست و جایگاه قانونی داشته است، افزود: نظارت دقیق بر کالاهای وارداتی و مقابله با منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی در بازار ایران مورد تاکید است.

وی با اشاره به اخباری درباره حضور کالاهای خارجی در بازار ایران، گفت: اگر این اخبار دروغ است، باید شفاف سازی شود و اگر راست است، باید برای آن چاره اندیشی کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با انتقاد از گرانی‌ها و ایجاد نارضایتی در جامعه، افزود: برخی گرانی‌ها تنها ناشی از طمع نیست، بلکه در راستای اهداف دشمن برای ایجاد مشکل در جامعه است.

آیت‌الله عبادی به موضوع آرد یارانه‌ای اشاره کرد و پیشنهاد داد: آرد یارانه‌ای همانند سوخت، مستقیماً از طریق سامانه‌ای به سرپرستان خانوار تخصیص یابد تا مردم بتوانند نان باکیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

وی بر لزوم احقاق حقوق مظلومان و قطع دست ستمگران تأکید کرد و گفت: فلسفه حکومت در اسلام، رساندن حق به صاحبان حق و کوتاه کردن دست ظالم از گریبان مظلوم است.