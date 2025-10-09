برگزاری جشن هفتاد و پنجمین سال تأسیس انجمن خوشنویسان در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، جشن هفتاد و پنجمین سال تأسیس انجمن خوشنویسان ایران، با حضور غلامحسین امیرخانی چهره ماندگار خوشنویسی ایران، جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۵ در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.
در این مراسم که با حضور استادان شورای ارزشیابی، اعضای هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران و استادان و خوشنویسان سراسر ایران برگزار میشود، به چهار چهره تأثیرگذار ترویج و اشاعه هنر خوشنویسی، نشان افتخار اعطا میشود.
در این مراسم که با مشارکت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و انجمن خوشنویسان ایران تدارک دیده شده، به هنرمندانی چون علیرضا هاشمینژاد در بخش پژوهش، رضا یساولی در بخش نشر و چاپ آثار و حسین الهی قمشهای در بخش معنویت در خوشنویسی، نشان افتخار اعطا میشود و در بخش ادوات کتابت نیز از خانواده مرحوم ابوالفضل نظمپرور قدردانی به عمل میآید.
همچنین از جدیدترین کتاب غلامحسین امیرخانی که توسط انتشارات انجمن خوشنویسان ایران چاپ شده، رونمایی و به ۳۵ نفر از افرادی که حائز مرتبه استادی شدهاند نیز گواهینامه استادی اعطا میشود.
از دیگر برنامههای این جشن، تجلیل از شش شعبه فعال و برگزیده در کشور، نفرات برتر در آزمونهای سراسر کشور و جوانترین و مسنترین هنرجویان خوشنویسی ایران است و تعدادی از استادان نیز به عنوان مشاور انجمن خوشنویسان ایران معرفی میشوند.
در انتهای این برنامه، نمایشگاه «ایران من» با آثاری از استادان و خوشنویسان با موضوع ایران وطن من و شاهنامه فردوسی، در گالریهای عالی و خانه عکاسان حوزه هنری افتتاح و هفته خوشنویسی آغاز میشود.
