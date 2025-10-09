به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور جمعه و شنبه(۱۸ و ۱۹ مهر) برای استان های ساحلی دریای خزر بارش باران وزش باد و در اردبیل و شمال استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش بادشدید موقت و خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

یکشنبه(۲۰ مهر) برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می دهد و از بعدازظهر یکشنبه نیز با ورود سامانه بارشی به کشور، در استان های واقع در شمال غرب کشور افزایش ابر و رگبار باران و وزش باد آغاز می شود.

روز دوشنبه(۲۱ مهر ) با تقویت سامانه در استانهای واقع در شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر رگبارو رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می رود.

امروز پنجشنبه برای شمال غرب جمعه برای نیمه غربی کشور و دامنه های جنوبی البرز شنبه برای جنوب غرب یکشنبه(۲۰ مهر) شمال غرب و نیمه شرقی و روز دوشنبه(۲۱ مهر) در شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.

جمعه(۱۸ مهر) در شمال غرب غرب و شنبه(۱۹ مهر) در استان های ساحلی دریای خزر دامنه های جنوبی البرز مرکز و خراسان شمالی کاهش دما رخ خواهد داد.

جمعه و شنبه دریای خزر و روزهای شنبه و یکشنبه خلیج فارس مواج می شود.