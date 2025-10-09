کتیبه اربعین با شعار «أنا علی العهد» به راهداری بوشهر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری صبح پنجشنبه با حضور در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر، از تلاش های مجاهدانه کارکنان این اداره کل به ویژه در ایام اربعین حسینی تقدیر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه زحمات مجدانه مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای را در ایام اربعین برای جابجایی زائران طریق الحسین و همچنین ترابری تجهیزات مواکب را دیده و درک کردیم، گفت: این عزیزان حقیقتا هرساله خدمت به زوار اربعین را بهتر از سال پیش انجام داده و در زمینه جلب رضایت زائران به عنوان دستگاهی الگو مطرح هستند.

وی ادامه داد: تردد جاده ای و رساندن مشتاقان زیارت اباعبدالله الحسین (ع) به مرز مهمترین بخش برگزاری کنگره جهانی اربعین است که به لطف الهی و همت والای مدیرکل، معاونان، نیروهای ستادی و عملیاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تا رانندگان سخت کوش به خوبی و با کیفیت اجرایی شد.

راهداری همواره در خط مقدم خدمات‌رسانی به مردم قرار دارد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر هم بیان کرد: راهداری همواره در خط مقدم خدمات‌رسانی به مردم قرار دارد و ایام اربعین سرور و سالار شهیدان پرفضیلت ترین ایام خدمت رسانی راهداران است.

فرزاد رستمی افزود: کارکنان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، رانندگان بار و مسافر در ایام اربعین با شوق و رضایت خاطر فعالیت می کنند و برکت این حب به ائمه اطهار خصوصا امام حسین (ع) در زندگی همه ما جاری و ساری است.

در پایان این دیدار، حجت الاسلام قادری کتیبه اربعین با شعار «أنا علی العهد» به عنوان نمادی از وفاداری به آرمان‌های عاشورا، ولایت و شهدا را به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر اهدا کرد.