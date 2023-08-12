نظارت ۲۴ ساعته بر ناوگان مسافربری استان بوشهر در ایام اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سید طالب لواسانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ایام اربعین حسینی (ع) در سال جاری، ۲ موکب در محور کنگان-خورموج و خروجی دیلم با هدف خدمات رسانی مناسب و نظارت بهینه بر عملکرد ناوگان عمومی مسافربری مشارکت کننده در جابجایی زائران اربعین حسینی (ع) برپا خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر اضافه کرد: موکب‌های اربعین حسینی (ع) این اداره کل با مشارکت تشکل‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای و حضور داوطلبانه و فعالانه همکاران جهت خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برپا می‌شود.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و تاکید و پیگیری‌های مجدانه و مؤثر مدیریت ارشد این اداره کل، یادآور شد: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی (ع) با استقرار همکاران در پایانه‌های مسافربری استان و همچنین مرز شلمچه، به صورت ۲۴ ساعته در زمینه نظارت مطلوب بر عملکرد و چگونگی نحوه ارائه خدمات ناوگان مسافربری استان نظارت می‌شود.

لواسانی تصریح کرد: بر اساس رویکرد جدی این اداره کل به عنوان مسئول کمیته حمل و نقل و سوخت در ستاد اربعین بوشهر، تاکنون چند جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و دست اندرکاران صنفی ذیربط به میزبانی این اداره کل برگزار شده تا با آمادگی و هماهنگی هرچه بهتر، زمینه اعزام زائران اربعین حسینی (ع) به مرز فراهم شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده، ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان در خدمت زائران گرامی اربعین حسینی (ع) به ویژه در هنگام بازگشت آنان از مرز شلمچه به مقاصد مختلف در شهرهای استان بوشهر خواهد بود.