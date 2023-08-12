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۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۸:۲۴

معاون راهداری استان بوشهر:

نظارت ۲۴ ساعته بر ناوگان مسافربری استان بوشهر در ایام اربعین

نظارت ۲۴ ساعته بر ناوگان مسافربری استان بوشهر در ایام اربعین

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر از نظارت ۲۴ ساعته بر ناوگان مسافربری استان بوشهر در ایام اربعین حسینی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید طالب لواسانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با ایام اربعین حسینی (ع) در سال جاری، ۲ موکب در محور کنگان-خورموج و خروجی دیلم با هدف خدمات رسانی مناسب و نظارت بهینه بر عملکرد ناوگان عمومی مسافربری مشارکت کننده در جابجایی زائران اربعین حسینی (ع) برپا خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر اضافه کرد: موکب‌های اربعین حسینی (ع) این اداره کل با مشارکت تشکل‌های صنفی حمل و نقل جاده‌ای و حضور داوطلبانه و فعالانه همکاران جهت خدمت به زائران حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) برپا می‌شود.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و تاکید و پیگیری‌های مجدانه و مؤثر مدیریت ارشد این اداره کل، یادآور شد: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی (ع) با استقرار همکاران در پایانه‌های مسافربری استان و همچنین مرز شلمچه، به صورت ۲۴ ساعته در زمینه نظارت مطلوب بر عملکرد و چگونگی نحوه ارائه خدمات ناوگان مسافربری استان نظارت می‌شود.

لواسانی تصریح کرد: بر اساس رویکرد جدی این اداره کل به عنوان مسئول کمیته حمل و نقل و سوخت در ستاد اربعین بوشهر، تاکنون چند جلسه هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و دست اندرکاران صنفی ذیربط به میزبانی این اداره کل برگزار شده تا با آمادگی و هماهنگی هرچه بهتر، زمینه اعزام زائران اربعین حسینی (ع) به مرز فراهم شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی و هماهنگی‌های انجام شده، ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان در خدمت زائران گرامی اربعین حسینی (ع) به ویژه در هنگام بازگشت آنان از مرز شلمچه به مقاصد مختلف در شهرهای استان بوشهر خواهد بود.

کد مطلب 5859192

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