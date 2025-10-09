نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیین افتتاحیه نخستین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال صبح پنجشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.



در این همایش که با محوریت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) و با همکاری بیش از پنجاه مرکز علمی و دانشگاهی کشور برپا شده است، اندیشمندان و پژوهشگران به بررسی ابعاد نظری و کاربردی پیوند فناوری‌های نوین با علوم اسلامی و انسانی می‌پردازند.



حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر راشدی‌نیا، دبیر علمی همایش و رئیس پژوهشکدۀ علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در حاشیه این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: همان‌گونه که فناوری‌های نوین مسیر علم طب و نجوم را دگرگون ساختند، علوم اسلامی و انسانی نیز ناگزیر از بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال برای تحول و پیشرفت‌اند.



وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از فناوری، موجب عقب‌ماندگی حوزه‌های علمی خواهد شد، افزود: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور با درک این ضرورت، سال گذشته و با مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه، پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال را با هدف گسترش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و تربیت متخصصانی آشنا با متون اسلامی و فناوری‌های نوین تأسیس کرد.



معاون پژوهشی مرکز نور ادامه داد: در جهان غرب بیش از نیم قرن از شکل‌گیری علوم انسانی دیجیتال و بیش از یک دهه از فعالیت جدی در عرصه علوم اسلامی دیجیتال می‌گذرد؛ ازاین‌رو تأخیر در ورود به این عرصه، ما را به مصرف‌کننده محصولات فکری غرب بدل خواهد کرد.



وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد یک جریان ملی در حوزه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال دانست و گفت: این همایش تلاشی است برای هماهنگ‌سازی مراکز علمی کشور و هم‌افزایی میان دانشگاه و حوزه در زمینه استفاده از فناوری‌های نو در مطالعات اسلامی.



به گفته راشدی‌نیا، تاکنون یازده پیش‌نشست تخصصی در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، تبریز، قم و رضوی برگزار و بیش از ۲۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است که پس از داوری علمی، ۸۱ مقاله برای ارائه و چاپ انتخاب شده‌اند.



وی با اشاره به محورهای علمی همایش تصریح کرد: مبانی نظری علوم اسلامی و انسانی دیجیتال، نتایج نظری و عملی این علوم، هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال و نیز پژوهش‌های مروری از جمله محورهای اصلی این گردهمایی علمی است.