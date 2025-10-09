به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان با موضوع روز جهانی تخم مرغ با بیان اینکه ۵۲ واحد مرغداری تخمگذار در استان فعال است، ابراز داشت: این واحدها سالانه ۳.۳ میلیون قطعه مرغ تولید دارند.

وی با بیان اینکه ۳۵ هزار تن سالانه تخم مرغ در استان تولید می شود، افزود: از این میزان ۳۰ درصد به مصرف استان سمنان می رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان با بله اینکه ۷۰ درصد تخم مرغ تولیدی به دیگر استان ها ارسال می شود، ابراز داشت: این صنعت به اشتغال و درآمد زایی در استان کمک زیادی کرده است.

عادل از افزایش سرانه مصرف تخم مرغ از ۱۰ الی ۱۱ کیلوگرم به ۱۵.۴ کیلوگرم خبر داد و تصریح کرد: تا رسیدن به ۲۲ کیلوگرم آمار ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه با افزایش این میزان سرانه به ۱۷ کیلوگرم می توان به پایداری این صنعت کمک کرد، افزود: روز جهانی تخم مرغ فرصت مغتنمی تا به نقش بس بدیل تخم مرغ در سلامت و اقتصاد توجه ویژه تری شود.