ارتقای رضایتمندی مردم مأموریت اصلی سامانه ۱۹۷ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر قاسمی در جلسه توجیهی و آموزشی سامانه ۱۹۷ فرماندهی انتظامی دماوند با تأکید بر نقش این سامانه در ارتباط میان مردم و پلیس اظهار داشت: هدف اصلی از راهاندازی سامانه ۱۹۷ ارتقای رضایتمندی مردم و تقویت حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به اهمیت مردممداری در مجموعه انتظامی افزود: سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی مناسبی میان مردم و نیروی انتظامی بوده و زمینه دریافت مستقیم نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شهروندان را فراهم میکند.
قاسمی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع از شاخصههای مهم عملکردی در پلیس است، تصریح کرد: احترام به حقوق شهروندی نقش مهمی در تحکیم روابط اجتماعی و افزایش تعاملات عمومی دارد.
رئیس بازرسی شرق استان تهران ادامه داد: ارتقای احساس امنیت در جامعه در گرو رعایت حقوق شهروندی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای انتظامی است.
وی همچنین بر ضرورت توجه به بازخوردهای مردمی از طریق سامانه ۱۹۷ تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از این ظرفیت میتواند در بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات انتظامی نقش مؤثری ایفا کند.
قاسمی در پایان بر تداوم رویکرد مردممدارانه پلیس و توجه ویژه به حقوق شهروندان تأکید کرد.
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