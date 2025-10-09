  1. استانها
یوسف پور: توسعه انرژی‌های خورشیدی راهکار مقابله با ناترازی ها است

چالوس - فرماندار چالوس با اشاره به ناترازی‌های انرژی گفت: توسعه انرژی‌های خورشیدی راهکار مقابله با ناترازی انرژی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر،یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز ساخت بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در شهرستان چالوس، با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه انرژی‌های خورشیدی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با ناترازی انرژی در کشور است.

وی افزود: کشور ما در سال‌های اخیر با چالش ناترازی انرژی مواجه بوده که یکی از دلایل اصلی آن افزایش تقاضا و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه انرژی است.

وی گفت:خوشبختانه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های نو و به ویژه انرژی خورشیدی داشته و شخص رئیس‌جمهور نیز پیگیر اجرای پروژه‌های مرتبط در این حوزه است.

فرماندار چالوس با قدردانی از حمایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این پروژه بزرگ، خاطرنشان کرد: عملیات ساخت این نیروگاه خورشیدی گام مهمی در تأمین برق پایدار منطقه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان چالوس شود.

یوسف‌پور همچنین به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه زیرساخت‌های شهرک صنعتی چالوس اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های مختلف و حمایت‌های ویژه دولت، امسال منابع بیشتری نسبت به گذشته برای رفع مشکلات زیرساختی اختصاص یافته است و جلسات متعددی در فرمانداری برای پیگیری مسائل صنعتگران و فعالان اقتصادی برگزار شده است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش مضاعف مسئولان و فعالان اقتصادی، شاهد رشد و توسعه پایدار صنعت و تولید در منطقه باشیم.

