به گزارش خبرنگار مهر،یحیی یوسفپور پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در شهرستان چالوس، با تاکید بر اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: توسعه انرژیهای خورشیدی یکی از راهکارهای اصلی مقابله با ناترازی انرژی در کشور است.
وی افزود: کشور ما در سالهای اخیر با چالش ناترازی انرژی مواجه بوده که یکی از دلایل اصلی آن افزایش تقاضا و سرمایهگذاری ناکافی در حوزه انرژی است.
وی گفت:خوشبختانه دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای انرژیهای نو و به ویژه انرژی خورشیدی داشته و شخص رئیسجمهور نیز پیگیر اجرای پروژههای مرتبط در این حوزه است.
فرماندار چالوس با قدردانی از حمایت سرمایهگذاران بخش خصوصی در این پروژه بزرگ، خاطرنشان کرد: عملیات ساخت این نیروگاه خورشیدی گام مهمی در تأمین برق پایدار منطقه و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی خواهد بود و میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان چالوس شود.
یوسفپور همچنین به تلاشهای صورت گرفته در حوزه زیرساختهای شهرک صنعتی چالوس اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاههای مختلف و حمایتهای ویژه دولت، امسال منابع بیشتری نسبت به گذشته برای رفع مشکلات زیرساختی اختصاص یافته است و جلسات متعددی در فرمانداری برای پیگیری مسائل صنعتگران و فعالان اقتصادی برگزار شده است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش مضاعف مسئولان و فعالان اقتصادی، شاهد رشد و توسعه پایدار صنعت و تولید در منطقه باشیم.
