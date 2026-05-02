۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

موانع مجموعه گردشگری سد ذوات در چالوس رفع می‌شود

چالوس - فرماندار چالوس از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی برای رفع مشکلات مجموعه گردشگری سد ذوات خبر داد و گفت: ساماندهی راه دسترسی و ارتقای زیرساخت‌های این منطقه در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات سد ذوات که با حضور مسئولان اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی این منطقه، رفع موانع موجود به‌ویژه در حوزه راه دسترسی و مدیریت منابع آب، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست، وضعیت مسیر دسترسی بالادست سد ذوات به‌صورت دقیق بررسی شد و تصمیمات لازم برای بهبود تردد و تسهیل دسترسی اتخاذ شد.

فرماندار چالوس با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: احداث مسیر جدید با عرض ۶ متر برای دسترسی ایمن‌تر به منطقه در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری و اجرای آن هستند.

یوسف‌پور همچنین از برنامه‌ریزی برای مکانیزه کردن کانال آب و احداث دیواره سد با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف بهبود وضعیت کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز مکلف شده است نسبت به تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری منطقه اقدام کند تا زمینه توسعه پایدار گردشگری در سد ذوات فراهم شود.

فرماندار چالوس در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی محوطه اطراف سد با مشارکت تعاونی دهیاران و همکاری نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد و اجرای این برنامه‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران خواهد داشت.

