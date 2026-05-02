به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور بعدازظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات سد ذوات که با حضور مسئولان اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی این منطقه، رفع موانع موجود به‌ویژه در حوزه راه دسترسی و مدیریت منابع آب، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست، وضعیت مسیر دسترسی بالادست سد ذوات به‌صورت دقیق بررسی شد و تصمیمات لازم برای بهبود تردد و تسهیل دسترسی اتخاذ شد.

فرماندار چالوس با اشاره به مصوبات جلسه بیان کرد: احداث مسیر جدید با عرض ۶ متر برای دسترسی ایمن‌تر به منطقه در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی موظف به پیگیری و اجرای آن هستند.

یوسف‌پور همچنین از برنامه‌ریزی برای مکانیزه کردن کانال آب و احداث دیواره سد با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف بهبود وضعیت کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز مکلف شده است نسبت به تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری منطقه اقدام کند تا زمینه توسعه پایدار گردشگری در سد ذوات فراهم شود.

فرماندار چالوس در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی محوطه اطراف سد با مشارکت تعاونی دهیاران و همکاری نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد و اجرای این برنامه‌ها نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران خواهد داشت.