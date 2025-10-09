به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی ظهر پنجشنبه در حاشیه در مراسم آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در مرزن آباد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و فعالان حوزه انرژی گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست بر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و این پروژه نمونه‌ای بارز از تحقق این منویات است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرک صنعتی مرزبان‌آباد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: این منطقه از نظر جغرافیایی و آب و هوا شرایط ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های خورشیدی دارد و باید به نمادی برای اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شود.

وی همچنین از تلاش‌های مدیرعامل برق غرب استان و تیم‌های مرتبط در توسعه زیرساخت‌های برق و انرژی پاک قدردانی کرد و گفت: کشورهایی مانند آلمان با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مستقل، به سمت آینده‌ای پایدار حرکت کرده‌اند و ما نیز باید در این مسیر گام برداریم.

پولادی تأکید کرد: حفاظت از زمین و محیط زیست که تنها دارایی مشترک بشریت است، باید اولویت همه مسئولان باشد و توسعه پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی دارد.

وی از همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قدردانی و اظهار امیدواری برای تسریع در اجرای پروژه کرد.