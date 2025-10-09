  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

پولادی: توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در غرب مازندران ضروری است

چالوس - نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی ظهر پنجشنبه در حاشیه در مراسم آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در مرزن آباد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و فعالان حوزه انرژی گفت: مقام معظم رهبری سال‌هاست بر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی تأکید دارند و این پروژه نمونه‌ای بارز از تحقق این منویات است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرک صنعتی مرزبان‌آباد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: این منطقه از نظر جغرافیایی و آب و هوا شرایط ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های خورشیدی دارد و باید به نمادی برای اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شود.

وی همچنین از تلاش‌های مدیرعامل برق غرب استان و تیم‌های مرتبط در توسعه زیرساخت‌های برق و انرژی پاک قدردانی کرد و گفت: کشورهایی مانند آلمان با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مستقل، به سمت آینده‌ای پایدار حرکت کرده‌اند و ما نیز باید در این مسیر گام برداریم.

پولادی تأکید کرد: حفاظت از زمین و محیط زیست که تنها دارایی مشترک بشریت است، باید اولویت همه مسئولان باشد و توسعه پروژه‌هایی مانند نیروگاه خورشیدی نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی دارد.

وی از همکاری بین بخش دولتی و خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قدردانی و اظهار امیدواری برای تسریع در اجرای پروژه کرد.

