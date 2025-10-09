  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

جمع آوری ۱۱۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در خاش

خاش - فرمانده انتظامی شهرستان خاش از جمع آوری ۱۱۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در شهرستان خاش اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۷ نفر سارق، ۵ نفر معتاد متجاهر و ۱۱۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر جمع آوری یا دستگیر شدند.

وی افزود: در این طرح مقدار ۴۰۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین، ۶ قبضه سلاح، ۶ تیغه خشاب کلت، ۲تیغه خشاب کلاشینکف، ۲ نوار گرینف، ۱۸عدد فشنگ ساچمه زنی، ۴۶ عدد فشنگ گرینف کشف و ۶ دستگاه خودرو ۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

