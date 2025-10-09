جمع آوری ۱۱۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته در شهرستان خاش اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۷ نفر سارق، ۵ نفر معتاد متجاهر و ۱۱۵ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر جمع آوری یا دستگیر شدند.

وی افزود: در این طرح مقدار ۴۰۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین، ۶ قبضه سلاح، ۶ تیغه خشاب کلت، ۲تیغه خشاب کلاشینکف، ۲ نوار گرینف، ۱۸عدد فشنگ ساچمه زنی، ۴۶ عدد فشنگ گرینف کشف و ۶ دستگاه خودرو ۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.