۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

واژگونی خودروی حامل اتباع در سراوان ۲۰ کشته و زخمی برجا گذاشت

زاهدان - معاون اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در پی واژگونی یک خودروی حامل اتباع در سراوان، ۱ نفر جان خود را از دست داد و ۱۹ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شه‌بخش گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا حامل اتباع افغانستانی در محور سراوان – کوهک در ظهر پنجشنبه در پنج کیلومتری بعد از دهک به سمت کوهک رخ داد.

معاون اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و ۱۹ نفر دیگر مصدوم شدند، که حال ۸ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه به اورژانس، ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس شهرستان سراوان به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت ادامه درمان به بیمارستان رازی سراوان منتقل شدند.

