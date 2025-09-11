جمع آوری ۴۰۰ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۳۰ نفر سارق، ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر، ۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۴۰۰ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۵ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۰ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.