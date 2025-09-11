  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

جمع آوری ۴۰۰ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

زابل - فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۴۰۰ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۳۰ نفر سارق، ۲۰۰ نفر معتاد متجاهر، ۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و تعداد ۴۰۰ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۵ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۰ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

