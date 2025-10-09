به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بذری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل اظهار کرد: سرمایهگذاری پایدار نیازمند رویکردی جامع و راهبردی است و همکاری میان دستگاهها نقش مهمی در جذب سرمایه دارد.
وی با اشاره به تقسیم وظایف زیرکمیتههای تخصصی شامل گردشگری، صنایعدستی، هوشمندسازی، عمران شهری و خدمات افزود: هماهنگی میان این کمیتهها، زمینهساز اجرای موفق برنامهها و جذب سرمایههای جدید خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر گردشگری سرعین، همچنین بزرگترین چالش پیش روی سرمایهگذاری در استان را بیتوجهی برخی دستگاهها به فرآیند سرمایهگذاری دانست و گفت: مشکلات مربوط به تخصیص زمین و ناهماهنگی سامانههای مرتبط با سرمایهگذاری، منابع طبیعی و امور اراضی روند جذب سرمایه را با چالش مواجه کرده است و گاهی این دستگاهها به جای تسهیل، خود به مانعی در مسیر سرمایهگذاران تبدیل میشوند.
بذری تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذاران فعلی و رفع موانع پیش روی آنان، گامی مؤثر در تقویت سرمایهگذاریهای موجود و جذب سرمایههای جدید خواهد بود.
وی همچنین ضمن اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر سرعین، بر همکاری کامل با دیگر دستگاههای اجرایی برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و آمادهسازی زیرساختها برای همایش بینالمللی اردبیل تأکید کرد و اعلام نمود که برابر تصمیمات متخذه، شهر گردشگری سرعین میزبان این همایش بینالمللی خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر گردشگری سرعین، در پایان اظهار داشت: با هماهنگی کامل میان دستگاهها و پشتیبانی مدیریت شهری، میتوان همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل را به بهترین شکل ممکن برگزار کرد.
