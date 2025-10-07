  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۳

خلیلی: طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طی مصوبات سفر رئیس‌جمهور، با ۱۴ هلدینگ برای اجرای ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۴۶هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری تفاهم‌شده در سفر رئیس‌جمهور پزشکیان اظهار کرد: طی سفر رئیس‌جمهور، با ۱۴ هلدینگ برای اجرای ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۴۶هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه منعقد شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی ۷ طرح آغاز شده و ۱۵ طرح دیگر نیز در دست اقدام است که باید تا پایان مهر مراحل اداری آن‌ها تکمیل و عملیات اجرایی آغاز شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: علاوه بر این، با ۵ هلدینگ دیگر در زمینه‌های گردشگری، احداث هتل ۵ ستاره، صنایع تبدیلی و تکمیلی، دامپروری صنعتی و کشاورزی هوشمند نیز مذاکراتی انجام شده که در مرحله عقد قرارداد است و در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان رونمایی خواهد شد.

خلیلی با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال #سرمایه‌گذاری_برای_تولید، تأکید کرد: ترسیم نقشه راه برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی استان است.

