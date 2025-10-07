به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی طرحهای سرمایهگذاری تفاهمشده در سفر رئیسجمهور پزشکیان اظهار کرد: طی سفر رئیسجمهور، با ۱۴ هلدینگ برای اجرای ۲۲ طرح با سرمایهگذاری ۴۶هزار میلیارد تومان تفاهمنامه منعقد شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی ۷ طرح آغاز شده و ۱۵ طرح دیگر نیز در دست اقدام است که باید تا پایان مهر مراحل اداری آنها تکمیل و عملیات اجرایی آغاز شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: علاوه بر این، با ۵ هلدینگ دیگر در زمینههای گردشگری، احداث هتل ۵ ستاره، صنایع تبدیلی و تکمیلی، دامپروری صنعتی و کشاورزی هوشمند نیز مذاکراتی انجام شده که در مرحله عقد قرارداد است و در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان رونمایی خواهد شد.
خلیلی با اشاره به نامگذاری امسال بهعنوان سال #سرمایهگذاری_برای_تولید، تأکید کرد: ترسیم نقشه راه برای تسهیل روند سرمایهگذاری، از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی استان است.
