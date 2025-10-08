به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح چهارشنبه در گفت و گوی تلویزیونی با شبکه سبلان اردبیل اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه سرمایهگذاری و در راستای نامگذاری امسال بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید»، برنامهریزیهای لازم جهت برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان اردبیل انجام شده است.
وی افزود: این همایش در هفته اول آذرماه، از پنجم تا هفتم آذر ۱۴۰۴، با حضور مسئولان، سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و سفیران کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.
استاندار اردبیل گفت: از جمله کشورهای دعوتشده میتوان به روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان و چند کشور دیگر از منطقه قفقاز جنوبی اشاره کرد.
امامی یگانه ادامه داد: فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل که در این همایش معرفی خواهند شد، بهتدریج از طریق سامانه رسمی همایش در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
وی گفت:این همایش، گامی مؤثر در جهت جذب سرمایه، توسعه اقتصادی و معرفی ظرفیتهای ارزشمند استان اردبیل خواهد بود.
