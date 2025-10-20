به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جکی چان که با بازی در نقش یک افسر پلیس بازنشسته در فیلم «لبه سیاه» در جشنواره بوسان امسال خوش درخشید و در گیشه سینماهای چین هم خوب فروخت، گفت که ابتدا تمایلی نداشت یک بار دیگر در نقش یک افسر پلیس ظاهر شود، اما وقتی کارگردان لری یانگ با فیلم «لبه سایه» به او پیشنهاد همکاری داد، این اسطوره اکشن متوجه شد که برای همکاری بعدی‌شان پس از فیلم «سوار شدن» در سال ۲۰۲۳، باز هم حرف مشترک دارند که با هم بزنند.

چان ادامه داد: داستان‌های پلیسی زیادی بازی کرده‌ام. اما نحوه ارائه این افسر پلیس در فیلم «لبه سایه» بسیار جذاب بود. باعث شد که بخواهم یک بار دیگر امتحان کنم و ببینم چه عناصر جدیدی می‌توانم به مخاطبان ارائه کنم.

این فیلم جنایی مهیج که در بخش سینمای آزاد جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان به نمایش درآمد و ۴ آخر هفته متوالی رتبه اول فروش گیشه‌های چین را در اختیار داشت، چان را در نقش افسر پلیس افسانه‌ای وانگ تاک-چونگ نشان می‌دهد که برای بررسی یک سرقت بزرگ در وین ماکائوی نمادین، از بازنشستگی بیرون می‌آید. وقتی گروهی از سارقان میلیاردها دلار را می‌دزدند و موفق می‌شوند از دست پلیس و سیستم نظارتی پیشرفته اسکای آی فرار کنند، وانگ به این نتیجه می‌رسد که مغز متفکر این عملیات باید جنایتکار افسانه‌ای فو لونگ‌شنگ (تونی لیونگ کا-فای) باشد که سال‌ها پیش به طرز مرموزی ناپدید شد.

سرعت فن‌آوری جدید هنوز مرا شگفت‌زده می‌کند

برای چان، تضاد داستان بین مهارت‌های تحقیقاتی سنتی و سیستم‌های نظارتی پیشرفته، به نوعی یادآور سفر شغلی خودش است که در آن بین بدلکاری‌های قدیمی و فن‌آوری فیلمسازی مدرن تعادل برقرار می‌کند.

وی بیان کرد: من مدت‌ها پیش کارم را در صحنه‌های فیلمبرداری شروع کردم؛ امسال شصت و چهارمین سال حضورم در این صنعت است. این سفر بسیار طولانی بوده و من شاهد پیشرفت در کل سینما بوده‌ام. سرعت فن‌آوری جدید هنوز مرا شگفت‌زده می‌کند و بسیاری از تکنیک‌ها برای من بسیار تازه هستند. اما در فیلم‌های اکشن، هرقدر هم که فن‌آوری پیشرفت کند، عنصر انسانی حرف اول را می‌زند.

همکاری مجدد با یانگ، که اولین فیلم بلندش «گریه کوهستان» فیلم اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم بوستون ۲۰۱۵ بود، با احترام متقابل به کمال‌گرایی و اخلاق کاری انجام شد.

چان ادامه داد: کارگردان لری یانگ بسیار سخت‌کوش و جدی است. او جوان است، اما من واقعاً پشتکار و انگیزه او را در خلق آثار تحسین می‌کنم. بنابراین وقتی این فیلمنامه جدید را برای من آورد و خواست دوباره همکاری کنیم، با خوشحالی موافقت کردم.

به گفته چان، یانگ فوق‌العاده سخت کار می‌کند. سر صحنه فیلمبرداری، خیلی جدی است و فقط بر کارگردانی تمرکز ندارد بلکه متوجه هر اتفاقی است که اطرافش رخ می‌دهد.

چان افزود: او حتی به چیزهایی که واقعاً مسئولش نیست هم رسیدگی می‌کند. یک کمال‌گرا است و من این را تحسین می‌کنم. بعد از اینکه اولین فیلممان را تمام کردیم، در ۲ ماه او طرح کلی فیلمنامه جدید را نوشت و آن را برای من آورد. من افرادی را که سخت کار می‌کنند، دوست دارم به همین دلیل است که قبول کردم دوباره با او همکاری کنم.

اصالت در سینمای اکشن همچنان اهمیت دارد

چان با وجود بالا رفتن سن و آسیب‌های انباشته شده ناشی از دهه‌ها بدلکاری، معتقد است که اصالت در سینمای اکشن همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: برای فیلم‌های اکشن، بازیگر هنوز پایه و اساس است. من همیشه معتقد بوده‌ام که بازیگران اکشن هرگز نمی‌توانند جایگزین شوند. مهم نیست که فن‌آوری و تجهیزات چقدر پیشرفته شوند، آنها فقط می‌توانند از فیلم پشتیبانی و آن را تقویت کنند اما کاملاً جایگزین بدلکاران حرفه‌ای نمی‌شوند.

این بازیگر رزمی کار بیان کرد: در سال‌های اخیر، می‌خواستم متحول شوم. با افزایش سن و با وجود آسیب‌های فراوان از گذشته، برخی از اکشن‌ها دیگر برای من آسان نیستند. بنابراین سعی کردم تغییر کنم و جنبه‌های متفاوتی از خودم را به مخاطبان نشان دهم و بیشتر در کمدی‌های خانوادگی، درام‌های خالص بدون هیچ اکشنی که بتواند مردم را به گریه بیندازد، ظاهر شوم. امیدوارم این تغییرات به مخاطبان حس تازگی و غافلگیری بدهد و به آنها یادآوری کند که من فقط یک بازیگر اکشن نیستم؛ من اول یک بازیگر هستم که اکشن را هم می‌شناسد.

این تکامل، فلسفه وسیع‌تری را نشان می‌دهد که چان را در طول دوران حرفه‌ای‌اش هدایت کرده است. او که اخیراً در لوکارنو برای یک عمر خدمت به سینما تجلیل شد، همچنان با همان غرایز کمال‌گرایانه‌ای که کارش را تعریف کرده‌اند، به راهش ادامه می‌دهد. وی درباره این جایزه گفت: من خیلی خوش شانسم که این جایزه را دریافت کردم. من کارم را به عنوان یک بازیگر کودک شروع کردم و هرگز تصور نمی‌کردم به آنچه امروز دارم، دست یابم یا مخاطبان این قدر عشق به من بدهند. من آن زمان فقط به شغلی نیاز داشتم که بتوانم زنده بمانم، اما عاشق یادگیری بودم. در مورد هر بخش در صحنه کنجکاو بودم و می‌خواستم فیلم‌هایم تا حد امکان بی‌نقص باشند.

این تعهد به تعالی در همه مسیر حرفه‌ای جکی چان باقی مانده است. وی در اینب اره عنوان کرد: همیشه به خودم می‌گفتم؛ «هر نما باید به خوبی در بیاید، نمی‌توانی فقط به این دلیل که خطرناک یا سخت است، کوتاه بیایی، در غیر این صورت، هر بار که آن پلان را تماشا کنی، احساس پشیمانی می‌کنی». شاید همین نگرش در تمام این سال‌ها دلیل قدردانی مخاطبان از فیلم‌های من بوده است. این جایزه به نوعی قدردانی از آن پشتکار است.

چگونه از ۱۲ بدلکار به ۳۰۰ بدلکار رسیدیم

این رویکرد در تیم بدلکاری جکی چان هم وجود دارد و در طول چند دهه کار تکامل هم یافته‌است. او در این مورد چنین توضیح داد: پس از موفقیت «مار در سایه عقاب» و «استاد مست»، شروع به ساختن فیلم‌های اکشن کردم. برای این کار به بدلکاران ماهر زیادی نیاز داشتم تا در انجام صحنه‌های اکشن و خطرناک کمک کنند. بنابراین تیم بدلکاری خودم را تشکیل دادم. همه فوق‌العاده بااستعداد بودند و با هم می‌توانستیم به سرعت فیلم‌های اکشن را فیلمبرداری کنیم. در طول سال‌ها، تیم رشد کرد و از حدود ۱۲ نفر به بیش از ۳۰۰ نفر رسید. این تیم از نسل اول تا نسل هشتم بدلکاران من را تشکیل می‌دهد.

چان با نگاهی به کارنامه گسترده فیلمسازی خود، از فیلم‌های کلاسیک هنگ‌کنگی مانند «داستان پلیس» گرفته تا فیلم‌های پرفروش جهانی مانند «ساعت شلوغی» و «بچه کاراته‌باز» و «معجزات» را به عنوان آثاری بسیار معنادار معرفی می‌کند.

وی یادآور شد: من زمانی فیلمی ساختم که خودم نویسندگی، کارگردانی و بازیگری‌اش را بر عهده داشتم و در آن بازی می‌کردم، به نام «معجزات» و به آن خیلی افتخار می‌کردم. این فیلم از آنجا خلق شد که برخی از دوستان می‌گفتند من فقط می‌توانم فیلم‌های اکشن بسازم و این مرا عصبانی می‌کرد. بنابراین «معجزات» را ساختم تا به همه نشان دهم که می‌توانم چیزی بیش از اکشن بسازم. من تلاش و سرمایه‌گذاری زیادی روی آن کردم و تمرکز را بیشتر بر قطعات موسیقی و داستان گذاشتم. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، هنوز هم بسیار خوشحالم که عزم راسخ برای تکمیل چنین فیلمی داشتم؛ فیلمی که خیلی شبیه «جکی چان» نبود. با این کار حس قوی موفقیت را به دست آوردم.

وی درباره فرآیند خلاقانه گفت: چندین فیلم هست که سال‌هاست در حال توسعه آنها هستم و ناتمام مانده‌اند. می‌خواهم آنها بی‌نقص باشند، بنابراین مدام فیلمنامه‌ها را اصلاح می‌کنم. گاهی سال‌ها طول می‌کشد تا فیلمنامه‌ای را که دوست دارم، بازنویسی کنم. نمی‌دانم که آیا هرگز آنها را تمام خواهم کرد یا نه، اما امیدوارم این طور بشود.

در مورد پروژه‌های فوری، چان برنامه‌ کاملی پیش رو دارد. وی در این باره بیان کرد: چند پروژه تأیید شده هست از جمله یک فیلم اکشن کمدی در چین، یک فیلم اکشن خالص دیگر، و ۲ یا ۳ پروژه خارجی که در حال پیش رفتن هستند. در هر حال هر پروژه‌ای که با آن موافقت کنم، پروژه‌ای است که واقعاً دوست دارم.

توصیه جکی چان به نسل جدید ستارگان اکشن

او توصیه‌ای هم برای نسل بعدی ستارگان اکشن دارد که نشان می‌دهد حاصل دهه‌ها خرد و دانش سخت است؛ بازیگران عالی زیادی وجود دارند. فکر نمی‌کنم کسی باید سعی کند مسیر یا سبک شخص دیگری را به ارث ببرد، همه با هم فرق دارند. سفرهایشان متفاوت است و نمی‌توان اوج‌هایی را که می‌توانند به آن برسند پیش‌بینی کرد. من معتقدم تا زمانی که این نسل جدید بازیگران اکشن سخت تلاش کنند و متعهد شوند که هر فیلم را به بهترین شکل ممکن بسازند، آینده خوبی خواهند داشت. آنها به روش خودشان مکتب‌های جدید اکشن را رهبری خواهند کرد.