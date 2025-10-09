به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع وطن سردار حمیدرضا فلاحی در منطقه رودبارتان رشت با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ ایثار و مقاومت کشور گفت: در جنگ دوازده روزه اسراییل علیه ایران بیش از ۱۰۰۰هزار نفر از جان‌های عزیز و تکرارناپذیر این سرزمین را از دست داده‌ایم.

وی افزود: هر یک از این شهدا، سبک زندگی و روایت منحصربه‌فردی داشتند که نشان از گلچین بودن آن‌ها دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر مظلومیت شهدای جنگ اخیر در غزه افزود: در دو سال گذشته بیش از ۵۰ کودک و ۱۰۰ زن در مناطق غیرنظامی، بیمارستان‌ها و مراکز بهزیستی به شهادت رسیدند.

بهروز آذر تصریح کرد: در این جنگ دوازده روزه خانواده‌هایی داریم که سه یا پنج عضو خود را در یک حمله از دست داده‌اند؛ پدر و مادری که همراه با فرزندانشان در خانه و در آرامش شبانه، هدف حمله قرار گرفتند

شهدا، پشتوانه اقتدار ملی

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور گفت: ما مطمئنیم که خون پاک این عزیزان بی‌پاسخ نمی‌ماند و گریبان دشمنان را خواهد گرفت.

بهروز آذر افزود : صبوری خانواده‌های شهدا نشانه‌ای از ایمان و عظمت روح آنان است.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در دو سال اخیر در غزه اظهار کرد:در مسئله رژیم صهیونیستی هیچ تردیدی نداریم که با شر مطلق مواجه هستیم و این جنایت‌ها برای ملت ایران روشن و غیرقابل انکار است.

همدلی ملی با خانواده‌های شهدا

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان ضمن تقدیر از خانواده شهید فلاحی، گفت: دعای خیر شهدا پشت سر ملت ایران است و به برکت خون آن‌ها، ایران روز به روز قوی‌تر و محکم‌تر خواهد شد.

وی افزود: سلامت و امنیت مردم ایران، آرمان مشترک همه ما است و خانواده‌های شهدا در این مسیر، شریک و همراه ملت هستند.