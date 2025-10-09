حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتکاف دانش‌آموزی به عنوان یکی از برنامه‌های محوری در تربیت نسل نوجوان باید با جدیت گسترش یابد.

وی افزود: مجموعه‌های مردمی و نهادهای فرهنگی استان اصفهان در برگزاری مراسم‌های اعتکاف فعالانه عمل کرده‌اند و حضور پرشور دانش‌آموزان دختر و پسر در این مجالس فرصتی ممتاز برای نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برنامه‌ریزی دقیق و ارائه محتوا و فعالیت‌های معنوی متناسب با نیازهای نسل امروز نتیجه همکاری مؤثر دستگاه‌های فرهنگی و گروه‌های جهادی بوده و استان اصفهان توانسته جایگاه شایسته‌ای در سطح ملی به دست آورد.

وی بر استمرار این برنامه‌ها در مدارس و مراکز فرهنگی و تقویت ارتباط میان نهادهای آموزشی و برگزارکنندگان تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین فوقی همچنین به برگزاری دهمین کنگره ملی اعتکاف در مشهد اشاره کرد و گفت: در این کنگره جموعه فانوس موفق به دریافت رتبه برتر کشوری در زمینه اعتکاف دانش‌آموزی دختران شد.

مشارکت ۸۰۰ دانش‌آموز دختر در اعتکاف دانش‌آموزی فانوس

نسیبه رضایی، مدیر روابط عمومی مجموعه فرهنگی فانوس اظهار داشت که استان اصفهان در رقابت‌های فرهنگی مرتبط با اعتکاف نوجوانان، رتبه برتر را کسب کرده و در بخش دختران نوجوان موفق به دریافت مقام نخست شده است.

وی تصریح کرد: در این برنامه‌ها حدود ۸۰۰ دانش‌آموز از استان به صورت سازمان‌یافته شرکت کرده‌اند که تعداد قابل‌توجهی از آنان دختران نوجوان بوده‌اند.

رضایی خاطرنشان کرد: مجموعه فانوس همواره سفر هزار نفری دختران به مشهد و اعزام ۷۰۰ نفری به کربلا را برگزار می‌کند.

وی گفت: فضای اجرایی و کادر مجموعه فانوس کاملاً توسط بانوان مدیریت می‌شود.

رضایی برنامه‌ریزی دقیق، فضاسازی مناسب و محتوای منطبق بر نیازهای روحی نوجوانان را از عوامل این موفقیت دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری رسانه‌های استانی، پوشش خبری گسترده‌ای برای این رویدادها فراهم شود.