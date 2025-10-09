بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز پنجشنبه و تا اوایل هفته آینده برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف پیشبینی میشود.
وی گفت: طی این مدت سرعت وزش باد گاهی افزایش مییابد و در نقاطی گاهی به بازه قابلملاحظه تا نسبتاً شدید لحظهای میرسد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی و مطابق با هشدار هواشناسی کشاورزی صادره، انتظار داریم تا اوایل هفته آتی دماهای شبانه روند کاهشی داشته باشند که این کاهش دما برای بامداد روزهای جمعه و شنبه محسوس خواهد بود؛ لذا آمادهکردن تأسیسات گرمایشی برای سالنهای پرورشی، مدیریت در مصرف نهادههای انرژی، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی باغات و مزارع، برداشت محصولات قابلبرداشت و انبارداری مناسب، مراقبت از کندوهای زنبورعسل و... توصیه میشود.
