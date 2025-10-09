به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه در گزارشی ار هدف قرار دادن تأسیسات بندری، زیرساخت‌ های انرژی و تأسیسات ذخیره‌ سوخت نیروهای اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: نیروهای مسلح کشورمان تأسیسات بندری، زیرساخت‌ های انرژی و تأسیسات ذخیره‌ سوخت پشتیبانی‌ کننده نیروهای اوکراین را هدف قرار دادند.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این ارتباط اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته کی‌ یف در تمام محورهای عملیاتی قریب 1450 نیروی خود را از دست داده است.