۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

روسیه: تأسیسات بندری و زیرساخت‌های ذخیره‌ سوخت اوکراین هدف قرار گرفت

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از هدف قرار دادن تأسیسات بندری و زیرساخت‌های ذخیره‌ سوخت اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه در گزارشی ار هدف قرار دادن تأسیسات بندری، زیرساخت‌ های انرژی و تأسیسات ذخیره‌ سوخت نیروهای اوکراین خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: نیروهای مسلح کشورمان تأسیسات بندری، زیرساخت‌ های انرژی و تأسیسات ذخیره‌ سوخت پشتیبانی‌ کننده نیروهای اوکراین را هدف قرار دادند.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این ارتباط اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته کی‌ یف در تمام محورهای عملیاتی قریب 1450 نیروی خود را از دست داده است.

کد خبر 6616965

