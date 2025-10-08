تشکیل شورای علوم پزشکی و توسعه بیمارستان بوعلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم، دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در اجلاس روسای واحدهای دانشگاه آزاد با تأکید بر اهمیت تداوم مسیر تحولی این دانشگاه گفت: دکتر بیژن رنجبر در دوره جدید ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تحقق سه مأموریت راهبردی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری را در دستور کار دارد؛ یعنی ارتقای علم، گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی و صیانت از کیان دانشگاه.

وی افزود: در این راستا، تشکیل شورای علوم پزشکی و گسترش بیمارستان بوعلی در شرق تهران از اقدامات مهم در حوزه سلامت دانشگاه است که جلسات متعددی با دکتر ولایتی برای آن برگزار شده و نتایج مثبتی نیز حاصل شده است.

نوید ادهم با اشاره به رویکرد علمی و بین‌المللی ریاست جدید دانشگاه اظهار کرد: بارها از سوی رئیس هیئت امنا تأکید شده که دانشگاه آزاد اسلامی باید نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی جزو دانشگاه‌های برتر باشد. با توجه به سابقه درخشان آموزش عالی در ایران، تحقق این هدف کاملاً ممکن است.

وی یکی از محورهای اساسی سیاست‌های جدید دانشگاه را توجه به بعد فرهنگی و تربیتی دانست و گفت: دانشگاه آزاد معتقد است فارغ‌التحصیلان آن باید دارای هویت ایرانی–اسلامی و روحیه اخلاقی و معنوی باشند. به همین دلیل تقویت مدارس سما و آغاز مأموریت تربیتی از مقاطع پایه از اولویت‌های ایشان است.

دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه در پایان با اشاره به دغدغه‌های مدیریتی رئیس دانشگاه گفت: بهبود شرایط معیشتی، پرداخت به‌موقع حقوق و افزایش رضایتمندی اعضای هیأت علمی، استادان و کارکنان از محورهای اصلی سیاست‌های مدیریتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی است.