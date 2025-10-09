بیجار: سیستان و بلوچستان رتبه اول تولید محصولات شیلاتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مناطق مختلف بندر کنارک و چابهار گفت: ظرفیت‌های کم‌نظیر سواحل مکران، توسعه شیلات، اصلاح الگوی کشت و فرصت‌های مرزی، نقش مهمی در افزایش سهم بخش کشاورزی استان در اقتصاد کشور دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کارخانه های تولید محصولات شیلاتی در جنوب استان، با تولید سالانه بیش از ۲۶۳ هزار تن محصولات شیلاتی، رتبه استان را در کشور به جایگاه اول ارتقا داده است.

وی خاطرنشان کرد: مرزهای سیستان و بلوچستان می‌توانند در صادرات، واردات و تأمین امنیت غذایی کشور نقش محوری ایفا کنند؛ به‌ خصوص در زمینه تولید گوشت قرمز، واردات برنج و دانه‌های روغنی.