  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

طرح آبرسانی مجتمع پرورش میگو با اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر افتتاح شد

چابهار - مراسم افتتاح فاز نخست طرح آبرسانی به مجتمع پرورش میگوی رودیک دشتیاری با حضور وزیر جهاد کشاورزی با اشتغالزایی برای بیش از ۳۰۰ نیروی کار بومی، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست طرح آبرسانی به مجتمع پرورش میگوی رودیک دشتیاری ظهر پنجشنبه با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان، حمزه رستم‌پور رئیس سازمان شیلات کشور و جمعی از مسئولان استانی، به بهره‌برداری رسید.

این پروژه در زمینی به وسعت بیش از ۱۲۰۰ هکتار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و فاز نخست آن در ۲۰۰ هکتار آغاز به کار کرده است.

تولید ۵۰۰ تن میگو و اشتغال برای بیش از ۳۰۰ نیروی کار بومی

با راه‌اندازی این مرحله، ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ تن میگو فراهم شده و برای بیش از ۳۰۰ نفر از افراد بومی و محلی جنوب استان، فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

در آیین افتتاح، طرح آبرسانی به مجتمع پرورش میگوی رودیک دشتیاری به‌عنوان نمادی از امیدآفرینی، توسعه پایدار و توجه دولت به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در جنوب شرق کشور مورد تأکید قرار گرفت.

