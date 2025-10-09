فرماندار قم بر تسریع در رفع مشکلات آب شرب بخش خلجستان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی فرماندار قم بعدازظهر پنجشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود با حضور در بخش خلجستان، از نزدیک در جریان روند اقدامات عمرانی و زیرساختی این منطقه قرار گرفت.
در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان محلی و مدیران دستگاههای خدماترسان انجام شد، فرماندار قم ضمن گفتگو با مسئولان بخش و اهالی، وضعیت تأمین آب شرب و منابع آبی روستاهای خلجستان را مورد بررسی قرار داد.
بقایی با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار بهویژه در مناطق روستایی و کمآب استان قم، اظهار کرد: تأمین آب سالم و بهداشتی برای ساکنان روستاها از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و باید با هماهنگی بین دستگاههای مرتبط، روند اجرای طرحهای آبرسانی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی در استفاده از منابع آبی، افزود: آموزش و فرهنگسازی در حوزه مصرف آب در بخش کشاورزی و خانگی بسیار ضروری است و اصلاح شیوههای آبیاری باغات و مزارع میتواند نقش مهمی در پایداری منابع آبی داشته باشد.
فرماندار قم با اشاره به لزوم مقابله جدی با تخلفات در حوزه برداشت آب تصریح کرد: قطع انشعابات غیرمجاز و پلمب چاههای فاقد مجوز در دستور کار جدی قرار دارد و این روند با نظارت مستمر دستگاههای ذیربط ادامه خواهد یافت تا از هدررفت منابع حیاتی استان جلوگیری شود.
بقایی، بر پیگیری مستمر مصوبات این بازدید و رفع موانع موجود در مسیر تأمین آب شرب و کشاورزی بخش خلجستان تأکید کرد و از مشارکت و همراهی مردم در اجرای سیاستهای مدیریت مصرف قدردانی کرد.
