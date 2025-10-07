  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

صالح: نجات ۵ شهروند مشهدی از حریق منزل مسکونی در بلوار عبدالمطلب

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان ایستگاه‌های ۱۰ و ۲۹ برای نجات پنج شهروند از حریق منزل مسکونی در بلوار عبدالمطلب توسط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم حسین صالح صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۶:۲۲ صبح سه شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۴) در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق کولر گازی در یک منزل مسکونی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۱۰ و ۲۸ عازم بلوار عبدالمطلب شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با تلاش و سرعت عمل آتش نشانان پنج محبوس این حادثه از جمله کودک یکساله از طبقه دوم ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند.

به گفته وی حریق نیز با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

