سفر مقام معظم رهبری نوید بخش توسعه همه جانبه خراسان شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: پس از سالها انتظار "گنجینه فرهنگ ها " میزبان قدوم آسمانی مردی از تبار نور و روشنی است که بهار را برای این دیار به ارمغان خواهد آورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: بی شک حضور ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در این استان، نوید بخش روزهایی خوب و خوش برای مردم، به ویژه اهالی فرهنگ و هنر و تعالی و پیشرفت این خطه کشورمان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

حوزه هنری خراسان شمالی در این بیانیه تصریح کرده است: هنرمندان این حوزه، مفتخر هستند همگام با اقشار مختلف استان با حضوری پر شور و با شکوه به دیدار رهبر فرزانه انقلاب شتافته و با استقبالی پرشور و صمیمی از معظم له، برگ زرین دیگری را بر تاریخ پرافتخار این استان بیافزایند و به گلباران این واقعه تاریخی که ترک و کرد و ترکمن با زبان و فرهنگ گوناگون در انتظار آن هستند، جایگاه قدوم مبارک معظم له را سرمه چشمانشان کنند.

در پایان این بیانیه آمده است: حضور رهبر معظم انقلاب در هر نقطه‌ای از ایران اسلامی، خیر و برکت را برای مردم آن منطقه به همراه داشته واین سفر نیز برای اهالی ولایت مدار خراسان شمالی فصل نویی از پویایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد پس مردم استان با حضور بی نظیرشان در استقبال شایسته از مقام معظم رهبری بکوشند.

به گزارش خبرنگار مهر، وعده این دیدار، ساعت 8 صبح روز 19 مهرماه با حضور بی نظیر مردم خراسان شمالی در آیین استقبال از مقام عظمای ولایت، آذین بخش این روز تاریخی و بیادماندنی خواهد بود.

سفر معظم له به استان خراسان شمالی آخرین سفر دوره ای معظم له به استانهای کشور است.