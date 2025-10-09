به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی پنجشنبه شب در نشست شورای اقامه نماز شهرستان دیر با تأکید بر اینکه پیامد بی‌توجهی به نماز در جامعه، ضایع کردن آن و رواج شهوات است، اظهار داشت: اولین مسئولیت کارگزاران نظام اسلامی برپایی نماز است و نمازخانه باید در بهترین مکان اداره و مدارس قرار گیرد.

امام جمعه دیر بر لزوم توجه ویژه مسئولان به این فریضه تأکید کرد و گفت: مسئول هر اداره باید شخصاً متصدی نماز در اداره خود شود.

حسینی نبودن مکان مناسب برای اقامه نماز در مدارس و ادارات را نوعی بی‌اعتنایی و هتک حرمت به نماز دانست.

امام جمعه دیر با بیان اینکه جلسات نباید وقت نماز را ضایع کنند، تصریح کرد: جلسات باید قبل یا بعد از وقت نماز برگزار شود و بزرگان شهر و جامعه باید در مراکز همگانی در حال اقامه نماز دیده شوند تا مشوق دیگران باشند.

وی خواستار علامت‌گذاری مسیر مساجد و نمازخانه‌ها در پارک‌ها و ورودی و خروجی شهرها شد و ابراز کرد: مسافران باید متوجه اهتمام حکومت به نماز شوند، چرا که اولین نشانه حکومت اسلامی اهتمام به برپا داشتن نماز است.

حسینی با اشاره به سالروز آغاز به کار اولین اجلاس سراسری نماز در مشهد، از ائمه جماعت مساجد خواست تا فلسفه، حکمت و زیبایی‌های نماز را برای مردم تبیین کنند و یادآور شد: اوقاف و شهرداری‌ها باید نواقص مساجد را برطرف و سپاه و بسیج نیز تأمین امنیت آن را بر عهده بگیرند و ائمه جمعه نیز مساجد را ساماندهی کنند.

وی با اشاره به وظیفه همگان در قبال کودکان و دانش‌آموزان، به کشتار کودکان در غزه اشاره کرد و یادآور شد: طوفان الاقصی شکافی غیرقابل ترمیم در رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و چنان دچار فضاحت شدند که نتانیاهو اخیراً در سازمان ملل برای صندلی‌های خالی صحبت کرد.

امام جمعه دیر تأکید کرد: تقویت معنویت به انسان کمک می‌کند تا بتواند به مردم خدمت بی‌منت داشته باشد.