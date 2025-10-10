۷۰ درصد گنجایش آبی سد کوثر گچساران پر است

اکبر خدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم آبی بیشتر سدهای کشور، اظهار کرد: ۷۰ درصد ظرفیت آبی سد کوثر گچساران با ۳٨۱ میلیون متر مکعب مخزن آب تکمیل است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۶ میلیون متر مکعب آب سد امسال تبخیر شده است، افزود: از مهرماه سال گذشته تاکنون ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب سد کوثر برای مصارف کشاورزی، صنعت و آشامیدنی رها سازی شده که از این مقدار ۱۲۴ میلیون متر مکعب برای تامین آب آشامیدنی بوده است.

مدیر بهره برداری سد کوثر گچساران گنجایش سد کوثر را ۵۶۷ میلیون متر مکعب دانست و تصریح کرد:هم اکنون دبی خروجی روزانه سد بیش از ۱۱ متر مکعب بر ثانیه و دبی ورودی روزانه سه و ۴٨ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ٨۰ میلیون متر مکعب از آب سد کوثر برای مصارف زیست محیطی رها سازی می شود، ادامه داد: امروزه دشت های لیشتر و خیرآباد گچساران به برکت سد کوثر به قطب کشاورزی استان تبدیل شده است.

خدری بیان کرد: این سد همچنین آب شرب شهرستان گچساران و روستاهای اطراف، شرکت نفت و گاز به میزان ۳ میلیون متر مکعب، آب پتروشیمی شهرستان به میزان ۱۷ میلیون متر مکعب را تامین می کند.

وی ابراز کرد: برنامه ریزی شده در قالب طرح توسعه ای از سد کوثر هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دشت مور گچساران و آب شرب ٨۵ هزار نفری شهرستان بهمئی را هم تامین کند.

مدیر بهره برداری سد کوثر گچساران با اشاره به عملیات حساس ریزش برداری و مهار توده سنگ مشرف بر تاسیسات سد ، اضافه کرد: این کار یکی از مهمترین عملیات های چند سال اخیر بود که در این طرح ۵۰ هزار متر مکعب سنگ آهکی که احتمال ریزش و آسیب رساندن به تاسیسات سد را داشت با ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات حوزه مدیریت بحران آواربرداری شد.