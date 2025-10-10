به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در حالی که تنها چند ساعت از اجرای رسمی توافق آتشبس در نوار غزه پس از تایید این توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی میگذرد، منابع خبری از نقض این توافق توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی و انجام چندین حمله در مناطق مختلف نوار غزه خبر میدهند.
به گزارش خبرنگار شبکه الجزیره، جنگندههای اسرائیلی بامداد جمعه بهطور همزمان مناطقی در شمال شهر خانیونس در جنوب نوار غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند. همزمان با این بمباران، توپخانه ارتش اشغالگر نیز مواضعی را در همان منطقه زیر آتش گرفت.
دقایقی بعد، خبرنگار الجزیره از تداوم حملات در شرق شهر غزه خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر بمباران هوایی و آتش توپخانه، بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز اقدام به تیراندازی در مناطق شرقی شهر کردهاند.
همچنین قایق های جنگی اسرائیلی بهسوی ساحل غربی غزه در امتداد خیابان الرشید، در نزدیکی محور نتساریم در مرکز نوار غزه، شلیکهایی انجام دادند.
همزمان دفاع مدنی غزه از ساکنان خواست که به مناطق تحت اشغال نظامیان اسرائیلی برنگردند تا عقب نشینی به طور رسمی انجام شود.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نظامیان این رژیم درغزه به زودی به منطقه زرد مورد توافق عقب نشینی خواهند کرد.
