۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

عباسی:خدمات رایگان سلامت به ۲۰۰ سالمند دره‌شهری ارائه شد

ایلام - سرپرست شبکه بهداشت شهرستان دره شهر از ارائه خدمات رایگان سلامت به بیش از ۲۰۰ سالمند دره‌شهری در ایستگاه‌های سلامت خبر داد.

جلیل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی ایستگاه‌های سلامت ویژه سالمندان در فصل سرد سال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر در فصل سرما انجام شده است.

وی افزود: در این برنامه سلامت‌محور، چهار ایستگاه سلامت در نقاط مختلف شهرستان برپا شد که طی آن به بیش از ۲۰۰ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال خدمات درمانی و مشاوره‌ای رایگان ارائه شد.

عباسی تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده شامل تست قند خون، فشار خون، ارزیابی روان‌شناختی و مشاوره تغذیه‌ای بوده و سالمندان علاوه بر دریافت مشاوره‌های لازم درباره سبک زندگی سالم، توصیه‌هایی در زمینه کاهش مصرف قندهای ساده، نوشابه‌ها و شیرینی‌جات نیز دریافت کردند.

مدیر شبکه بهداشت دره‌شهر با اشاره به اهمیت فعالیت بدنی در حفظ سلامت سالمندان گفت: در حاشیه اجرای این طرح، برخی از سالمندان به انجام ورزش‌های سبک پرداختند و از تأثیر مثبت ورزش بر شادابی و سلامتی خود سخن گفتند.

به گفته عباسی، هدف از اجرای این برنامه‌ها ایجاد فرهنگ پیشگیری، تشویق افراد به چکاپ‌های دوره‌ای و حفظ نشاط شهروندان سالمند در فصل سرد سال است.

