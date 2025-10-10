جلیل عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی ایستگاه‌های سلامت ویژه سالمندان در فصل سرد سال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر در فصل سرما انجام شده است.

وی افزود: در این برنامه سلامت‌محور، چهار ایستگاه سلامت در نقاط مختلف شهرستان برپا شد که طی آن به بیش از ۲۰۰ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال خدمات درمانی و مشاوره‌ای رایگان ارائه شد.

عباسی تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده شامل تست قند خون، فشار خون، ارزیابی روان‌شناختی و مشاوره تغذیه‌ای بوده و سالمندان علاوه بر دریافت مشاوره‌های لازم درباره سبک زندگی سالم، توصیه‌هایی در زمینه کاهش مصرف قندهای ساده، نوشابه‌ها و شیرینی‌جات نیز دریافت کردند.

مدیر شبکه بهداشت دره‌شهر با اشاره به اهمیت فعالیت بدنی در حفظ سلامت سالمندان گفت: در حاشیه اجرای این طرح، برخی از سالمندان به انجام ورزش‌های سبک پرداختند و از تأثیر مثبت ورزش بر شادابی و سلامتی خود سخن گفتند.

به گفته عباسی، هدف از اجرای این برنامه‌ها ایجاد فرهنگ پیشگیری، تشویق افراد به چکاپ‌های دوره‌ای و حفظ نشاط شهروندان سالمند در فصل سرد سال است.