پیشرفت ۸۵ درصدی اقدامات شرکت نفت و گاز گچساران برای پایداری تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر حافظینیا در نشست پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای نفت، گاز و تأسیسات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران گفت: گستردگی سرزمینی شرکت نفت و گاز گچساران در چهار استان کشور و پراکندگی تأسیسات، شرایط تولید را در این شرکت متمایز کرده و نیازمند نگاه ویژه در رفع چالشها است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و رفع موانع تولید، اظهار کرد: از مهمترین اقدامات این کارگروه میتوان به تعیینتکلیف رینگ گاز میدان گچساران اشاره کرد که از بهمنماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با تغییر قطر خط لوله به ۸/۶ اینچ در طول ۳۰ کیلومتر، پایداری تولید این میدان تضمین شد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: اصلاح خطوط جریانی و حذف کلمپهای معیوب بر اساس نتایج پایش میدانی از دیگر اقدامات اساسی بوده که منجر به نگهداشت تولید در سطح تعهدات تولیدی شرکت شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ درصد از برنامههای اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۴ در زمینه نگهداشت تولید به انجام رسیده است، تصریح کرد: ضخامتسنجی و تحویل تیپ مشعلهای گاز و گاز مایع ۹۰۰، نصب پمپ برای استحصال نفت نمکی در واحد بهرهبرداری شماره ۳ و انجام عملیات توپکرانی به طول ۱۳۰۰ کیلومتر در خطوط جریانی، از جمله اقدامات مؤثر و پیشگیرانه برای پایداری تولید است.
حافظینیا تصریح کرد: عملیات توپکرانی در ۱۲۷ مسیر مختلف انجام شده که موجب ارتقای ایمنی خطوط انتقال و صادراتی و کاهش ریسکهای عملیاتی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای کامل برنامههای اصلاحی ابراز کرد: استمرار این روند میتواند نقش مهمی در افزایش ضریب پایداری تولید در شرکت ایفا کند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران گازسوزی در برخی تأسیسات به دلیل نیاز به تعمیرات اساسی و توقف تزریق گاز به مخزن گچساران را از مهمترین دغدغههای تولیدی شرکت دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از تلاش و انرژی کارکنان صرف رفع این چالش میشود.
نظر شما