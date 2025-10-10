لائینی: محاصره غزه جنایت آشکار رژیم صهیونیستی با حمایت کامل آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی درخطبه های نماز جمعه ساری با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تأکید کرد: رژیم اسرائیل با پشتیبانی کامل آمریکا، مردم مظلوم غزه را در سختترین شرایط انسانی قرار داده و دولتهای اسلامی نیز تنها نظارهگر این فجایع هستند.
وی گفت: در رسانهها شاهد بودیم که برخی از ساکنان غزه مجبور به نوشیدن آب غیرقابل شرب و فاضلاب شدهاند.
وی ادامه داد: رژیم غاصب صهیونیستی حتی پس از اعلام آتشبس نیز به حملات خود ادامه داده و دهها نفر را به شهادت رسانده است. این فجایع با حمایت آشکار آمریکا رخ میدهد و کشورهای اسلامی متأسفانه تنها نظارهگرند و بیداری ملتها و نفرت جهانی از جنایات صهیونیستها و حامیانشان، نوید محو این رژیم و فروپاشی نظام استکباری آمریکا را میدهد.
وی در ادامه، حرکت کاروان کمکرسانی «صمود» به غزه را مورد تمجید قرار داد و افزود:این کاروان متشکل از دهها کشتی حامل کمکهای انساندوستانه بود که متأسفانه رژیم صهیونیستی با برخورد ناجوانمردانه، مانع از رسیدن آن به دست مردم غزه شد.
وی در ادامه با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، نسبت به سهلانگاری برخی نهادها در پیشبینی و پیشگیری از حوادث طبیعی هشدار داد و گفت: باید فناوری و نظام مهندسی را در این مسیر جدی گرفت؛ ما نباید به امضاهای مهندسی بیدقت عادت کنیم. دستگاههای نظارتی نیز باید مسئولیت خود را در این زمینه با جدیت دنبال کنند.
مشکلات فراروی نابینایان رفع شود
امام جمعه ساری، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی نابینایان (عصای سفید) تصریح کرد: نابینایان بخشی از جامعهاند و محرومیت از بینایی، دلیل بر ناتوانی نیست. بصیرت این عزیزان میتواند از بسیاری از افراد بینا بالاتر باشد. وظیفه دولت، نهادهای عمومی و خیرین است که در رفع مشکلات معلولین، بهویژه نابینایان، گام بردارند.
وی همچنین در اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان بر اهمیت ارتباط سهگانه مسجد، منزل و مدرسه تأکید کرد و افزود:این سه مکان مهمترین مراکز زیست دینی، عاطفی و علمی نسل آیندهاند و اگر در کنار هم قرار بگیرند، میتوانند در برابر آسیبهای فضای مجازی مقاومت کنند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به روز جهانی کودک، کودک را امانتی الهی دانست و گفت:باید فرزندان را با معیارهای دین و خواست صاحب امانت تربیت کنیم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این راه نقش مهمی ایفا میکند و جایگاه خانواده در این تربیت بسیار کلیدی است.
وی همچنین با اشاره به روز جهانی غذا، سوءتغذیه را یکی از بحرانهای مهم امروز جامعه دانست و اظهار داشت: گرانی مواد غذایی و ناتوانی خانوادهها در تأمین حداقلهای تغذیهای، بهویژه برای کودکان، بسیار نگرانکننده است.
آیت الله نائینی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اقدام جدی کند. اما فراموش نکنیم در مال ما نیز حق فقرا و محرومان است؛ زکات، انفاق و خمس را نباید فراموش کرد.
وی در پایان از حضور جمعی از کارکنان اداره کل زندانها و دانشآموزان مدارس در نماز جمعه قدردانی کرد.
نظر شما