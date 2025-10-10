  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

طنین فریاد حمایت از مقاومت در جوار حرم رضوی

مشهد- در دومین سالگرد عملیات راهبردی «طوفان الاقصی»، زائران و مجاوران حرم رضوی با حضور در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» بار دیگر همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین سالگرد عملیات راهبردی «طوفان الاقصی»، زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی صبح جمعه ۱۸ مهرماه با حضور در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» بار دیگر همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

این مراسم از باب‌الجواد(ع) حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز و با تجمع مردم در چهارراه شهدا همراه بود. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهای «القدس لنا»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر تداوم مسیر مقاومت تا آزادی قدس شریف تأکید کردند.

این تجمع پرشور با حضور علما، خانواده‌های شهدا، طلاب، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد و صدای «بشارت نصر» از جوار گنبد طلایی رضوی، از مشهدالرضا تا اقصی نقاط جهان طنین‌انداز شد.

کد خبر 6617532

