امام جمعه ایرانشهر: حماس و مردم فلسطین شکست تاریخی اسرائیل را رقم زدند

ایرانشهر - خطیب جمعه ایرانشهر گفت: مقاومت حماس و مردم مظلوم فلسطین با دست های خالی در برابر رژیم صهیونیستی، شکست تاریخی این رژیم را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: خانواده‌ها باید در لایه‌های ارتباطی، حمایتی و نظارتی نقش فعال‌تری داشته باشند تا بستر گفتگو میان مدرسه و خانواده برای هم‌افزایی اخلاقی و اجتماعی فراهم شود.

امام جمعه ایرانشهر ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی، به پیروزی مقاومت فلسطین اشاره کرد و گفت: شکست رژیم صهیونیستی در برابر نیروهای مقاومت، نشانه قدرت ایمان و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین است.

وی افزود: با وجود همه جنایت‌ها و تخریب‌ها، مقاومت فلسطین به اهداف خود دست یافت و این امر، شکست تاریخی برای رژیم صهیونیستی و حامیانش به شمار می‌رود.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به محکومیت جهانی رژیم صهیونیستی افزود: امروز پیروزی مقاومت، شکست استکبار جهانی را به جهانیان نشان داده است.

حجت الاسلام بزمانی در پایان با تبریک پیروزی مردم فلسطین گفت: مقاومت حماس در برابر رژیم صهیونیستی، شکست تاریخی این رژیم را رقم زد؛ با وجود همه تخریب‌ها و جنایت‌ها، حماس به اهداف خود دست یافته و ناتوانی صهیونیست‌ها در تحقق خواسته‌هایشان، مشروعیت این رژیم را بیش از پیش فروپاشیده است.

