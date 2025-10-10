امام جمعه ایرانشهر: حماس و مردم فلسطین شکست تاریخی اسرائیل را رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: خانوادهها باید در لایههای ارتباطی، حمایتی و نظارتی نقش فعالتری داشته باشند تا بستر گفتگو میان مدرسه و خانواده برای همافزایی اخلاقی و اجتماعی فراهم شود.
امام جمعه ایرانشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب آیتالله اشرفی اصفهانی، به پیروزی مقاومت فلسطین اشاره کرد و گفت: شکست رژیم صهیونیستی در برابر نیروهای مقاومت، نشانه قدرت ایمان و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین است.
وی افزود: با وجود همه جنایتها و تخریبها، مقاومت فلسطین به اهداف خود دست یافت و این امر، شکست تاریخی برای رژیم صهیونیستی و حامیانش به شمار میرود.
امام جمعه ایرانشهر با اشاره به محکومیت جهانی رژیم صهیونیستی افزود: امروز پیروزی مقاومت، شکست استکبار جهانی را به جهانیان نشان داده است.
حجت الاسلام بزمانی در پایان با تبریک پیروزی مردم فلسطین گفت: مقاومت حماس در برابر رژیم صهیونیستی، شکست تاریخی این رژیم را رقم زد؛ با وجود همه تخریبها و جنایتها، حماس به اهداف خود دست یافته و ناتوانی صهیونیستها در تحقق خواستههایشان، مشروعیت این رژیم را بیش از پیش فروپاشیده است.
