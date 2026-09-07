به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای هنرمند با اشاره بر ضرورت تبیین نقش فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت پاسداشت یاد هنرمندان شهید تاکید کرد.
وی ادامه داد: شناسایی ۸۷ شهید هنرمند در استان همدان فرصتی ارزشمند برای معرفی ابعاد شخصیتی، هنری و فرهنگی این ایثارگران است که میتواند زمینهساز انتقال ارزشهای شهادت به نسل جوان باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با پیشنهاد برگزاری کنگره شهدای هنرمند در ماه مهر و همزمان با هفته بسیج بر لزوم باشکوه بودن این رویداد تاکید کرد.
وی همچنین از برنامهریزی برای گسترش این رویداد در سطح استان خبر داد و افزود: مقرر شد نخستین کنگره شهدای هنرمند فراتر از سطح استان در هر ۹ شهرستان همدان نیز بهصورت مستقل برگزار شود.
جوادی افزود: هدف از برگزاری کنگره شهدای هنرمند ضمن گرامیداشت شهدای هنرمند هر منطقه بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری متفاوت شهرستانها در این رویداد ملی است.
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