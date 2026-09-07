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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

نخستین کنگره شهدای هنرمند در همدان برگزار می‌شود

نخستین کنگره شهدای هنرمند در همدان برگزار می‌شود

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین کنگره شهدای هنرمند خبر داد و گفت: تاکنون ۸۷ هنرمند شهید در استان شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح دوشنبه در دومین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره شهدای هنرمند با اشاره بر ضرورت تبیین نقش فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت پاسداشت یاد هنرمندان شهید تاکید کرد.

وی ادامه داد: شناسایی ۸۷ شهید هنرمند در استان همدان فرصتی ارزشمند برای معرفی ابعاد شخصیتی، هنری و فرهنگی این ایثارگران است که می‌تواند زمینه‌ساز انتقال ارزش‌های شهادت به نسل جوان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با پیشنهاد برگزاری کنگره شهدای هنرمند در ماه مهر و همزمان با هفته بسیج بر لزوم باشکوه بودن این رویداد تاکید کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای گسترش این رویداد در سطح استان خبر داد و افزود: مقرر شد نخستین کنگره شهدای هنرمند فراتر از سطح استان در هر ۹ شهرستان همدان نیز به‌صورت مستقل برگزار شود.

جوادی افزود: هدف از برگزاری کنگره شهدای هنرمند ضمن گرامیداشت شهدای هنرمند هر منطقه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری متفاوت شهرستان‌ها در این رویداد ملی است.

کد مطلب 6939846

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