راهپیمایی پرشور «بشارت نصر» در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم تبریز نیز همچون سایر هموطنان، امروز بعداز نماز جمعه، با حضور پرشور در راهپیمایی «بشارت نصر»، یکپارچگی و همدلی عمیق خود را با مردم فلسطین به نمایش گذاشتند و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

این گردهمایی عظیم، از مصلای اعظم امام (ره) آغاز و تا میدان ساعت ادامه یافت. در این مسیر، چهره‌های مختلفی از جامعه شامل خانواده‌ها، جوانان پرانرژی و حتی کودکان دیده می‌شدند که پرچم‌های ایران و فلسطین را در دست داشتند. پلاکاردهای آنان نیز حاوی شعارهایی چون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و تصاویری از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای مقاومت بود که گواهی بر حمایت بی‌چشم‌داشت آنان از مردم مظلوم فلسطین و ولایت فقیه است.

شرکت‌کنندگان با فریادهای یکپارچه «الله‌اکبر» و «هیهات من الذله»، عزم راسخ خود برای ادامه مسیر مقاومت تا آزادی کامل قدس شریف را به گوش جهانیان رساندند.

این حرکت نمادین، در واقع پاسخی بود به حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌پناه غزه. سال‌هاست که این حملات بیرحمانه، هزاران زن و کودک بی‌گناه را به شهادت رسانده و زیرساخت‌های حیاتی از جمله خانه‌ها و بیمارستان‌ها را در نوار غزه با خاک یکسان کرده است.