راهپیمایی «جمعه خشم» در گرگان با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دیگر نقاط کشور، راهپیمایی «جمعه خشم» با حضور پرشور مردم انقلابی و نمازگزاران در گرگان برگزار شد.
این مراسم که به منظور ابراز انزجار از دشمنان نظام و حمایت از وحدت و انسجام ملی برگزار شد، شرکتکنندگان با حضور خود پیام قاطع ملت ایران را به مخالفان داخلی و خارجی کشور ارسال کردند و بر استمرار مقاومت در برابر تحریمها و فشارهای اقتصادی تأکید داشتند.
این راهپیمایی با استقبال گسترده مردم همراه بود و با سر دادن شعارهای انقلابی، نفرت خود را نسبت به توطئهها و تحرکات دشمنان انقلاب اسلامی اعلام کردند.
مردم ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب، خواستار تقویت همبستگی ملی و مقابله جدی با جنگ اقتصادی شدند.
در پایان مراسم، بیانیهای قرائت شد که در آن بر حفظ آرامش و هوشیاری در برابر تلاشهای دشمنان تاکید شد.
این راهپیمایی بار دیگر نشاندهنده حضور فعال و پرشور مردم در صحنههای سیاسی و اجتماعی کشور بود.
