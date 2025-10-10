https://mehrnews.com/x39gfc ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶ کد خبر 6617704 استانها لرستان استانها لرستان ۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶ تشییع پیکر شهید «غلامرضا جمشیدیپور» در خرمآباد خرمآباد- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر شهید والامقام «غلامرضا جمشیدیپور» در خرمآباد برگزار شد. دریافت 21 MB کد خبر 6617704 کپی شد مطالب مرتبط فرمانده انتظامی لرستان شهادت شهید «جمشیدی پور» را تسلیت گفت حضور گسترده مردم در تشییع پیکر شهید «غلامرضا جمشیدیپور» اعلام زمان تشییع پیکر شهید «غلامرضا جمشیدیپور» در خرمآباد برچسبها مراسم تشییع پیکر شهدا شهید مدافع امنیت فرماندهی انتظامی لرستان
