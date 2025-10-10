  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تشییع پیکر شهید «غلامرضا جمشیدی‌پور» در خرم‌آباد

تشییع پیکر شهید «غلامرضا جمشیدی‌پور» در خرم‌آباد

خرم‌آباد- مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر شهید والامقام «غلامرضا جمشیدی‌پور» در خرم‌آباد برگزار شد.

دریافت 21 MB
کد خبر 6617704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها