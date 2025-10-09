فرمانده انتظامی لرستان شهادت شهید «جمشیدی پور» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدرضا هاشمی فر» فرمانده انتظامی لرستان، در پی شهادت سرهنگ «غلامرضا جمشیدی پور» از مدافعان امنیت که روز گذشته در مرزهای شرق کشور در حین مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح در مرزهای شرقی کشور محور نهبندان به زابل به فیض عظمای شهادت رسید پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت مظلومانه غیور مردی دیگر از تبار شیرمردان بی‌ادعا، شهید والامقام سرهنگ «غلامرضا جمشیدی پور»، مدافع امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، در عملیات مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح در محور نهبندان - زابل، موجب تألم و تأثر فراوان اینجانب گردید.

در هفته‌ای که مزین به نام انتظامی است، بی‌تردید ایثار و شهادت این سرباز فداکار انقلاب و ملت بزرگ ایران، عزم و اراده ما را به‌عنوان هم‌زمان و میراث‌داران و ادامه‌دهندگان راه این شهید در دفاع از ارزش‌های والای اسلام و امنیت کشور استوارتر و راسخ‌تر خواهد کرد.

یاد و نام این شهید عزیز از دیار غیور مردان لرستان را گرامی می‌دارم و شهادت این دلاورمرد را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز شهید، مردم مؤمن، شریف و ولائی استان لرستان و همه هم‌رزمان این شهید بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال علو درجات و هم‌نشینی با سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) را برای این شهید بزرگوار مسئلت دارم.