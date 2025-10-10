  1. اقتصاد
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

آمریکا به دنبال تعیین تکلیف برای هواپیماهای چینی 

وزارت حمل و نقل آمریکا پیشنهاد داده که عبور هواپیمایی چینی از آسمان روسیه ممنوع شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، وزارت حمل و نقل آمریکا پیشنهاد کرده که کاخ سفید عبور هواپیماهای چینی، با مبدأ یا مقصد آمریکا، از آسمان روسیه ممنوع شود.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که شرکت های هواپیمایی آمریکا مدت هاست که نسبت به عبور هواپیماهای چینی از آسمان روسیه در پروازهای خود به این کشور معترض هستند، چرا که پرواز هواپیماهای شرکت های آمریکا از سال ۲۰۲۲ از آسمان روسیه ممنوع شده، و عبور چینی‌ها برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کرده است.

وزارت حمل و نقل آمریکا می گوید: این تفاوت مسیر پروازی مزیت رقابتی بسیار مناسبی را برای شرکت های چینی ایجاد کرده و گفته می شود شب گذشته پیشنهاد ممنوع شدن عبور هواپیماهای چینی از آسمان روسیه در پروازهای خود با مبدأ یا مقصد آمریکا از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ارائه‌ شده است.

کد خبر 6617712
فاطمه صفری دهکردی

