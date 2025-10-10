  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

حریق سه انباری در گاراژ شرق قزوین

حریق سه انباری در گاراژ شرق قزوین

قزوین- سرپرست آتش نشانی قزوین از وقوع حریق در سه انباری در گاراژ شرق قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام‌الدین حق‌شناس از وقوع حریق در سه باب انباری در گاراژ شرق خبر داد و اظهار کرد: پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش‌سوزی در چند انباری، بلافاصله ستاد فرماندهی این سازمان آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۱ را به محل حادثه اعزام کرد.

حق‌شناس افزود: یکی از این انبارها باتری سازی خودرو و دو انبار دیگر انبار پوشاک ورزشی بودند که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و تلاش گسترده موفق به مهار و جلوگیری از گسترش آتش شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی است.

کد خبر 6617768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها