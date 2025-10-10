حریق سه انباری در گاراژ شرق قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام‌الدین حق‌شناس از وقوع حریق در سه باب انباری در گاراژ شرق خبر داد و اظهار کرد: پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش‌سوزی در چند انباری، بلافاصله ستاد فرماندهی این سازمان آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۱ را به محل حادثه اعزام کرد.

حق‌شناس افزود: یکی از این انبارها باتری سازی خودرو و دو انبار دیگر انبار پوشاک ورزشی بودند که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و تلاش گسترده موفق به مهار و جلوگیری از گسترش آتش شدند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی است.