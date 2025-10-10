تکرار حادثه در کویر مرنجاب؛مصدوم ۲۵ ساله با بالگرد منتقل شد

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد خودروی آفرود با این جوان، مصدوم دچار آسیب شدید در ناحیه هر دو لگن شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نوش‌آباد و تیم امداد جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.



وی افزود: با توجه به شدت جراحات و شرایط دشوار منطقه، نیاز به انتقال هوایی احساس شد.



رئیس مرکز اورژانس کاشان افزود: با هماهنگی واحد EOC دانشگاه با مرکز علوم پزشکی قم، بالگرد امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.



فرزندی پور تصریح کرد: مصدوم پس از تثبیت وضعیت عمومی، توسط بالگرد به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.



گفتنی است وقوع چنین حوادثی در منطقه کویری مرنجاب، که به دلیل مسیرهای صعب‌العبور و نبود زیرساخت‌های امدادی زمینی همواره خطرآفرین است، پیش‌تر نیز موجب بروز سوانح مشابهی شده است.