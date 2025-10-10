  1. استانها
  2. اصفهان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

تکرار حادثه در کویر مرنجاب؛مصدوم ۲۵ ساله با بالگرد منتقل شد

تکرار حادثه در کویر مرنجاب؛مصدوم ۲۵ ساله با بالگرد منتقل شد

اصفهان - رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: بی‌احتیاطی راننده یک خودروی آفرود در کویر مرنجاب، منجر به مصدومیت شدید جوانی ۲۵ ساله شد.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد خودروی آفرود با این جوان، مصدوم دچار آسیب شدید در ناحیه هر دو لگن شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نوش‌آباد و تیم امداد جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به شدت جراحات و شرایط دشوار منطقه، نیاز به انتقال هوایی احساس شد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان افزود: با هماهنگی واحد EOC دانشگاه با مرکز علوم پزشکی قم، بالگرد امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.

فرزندی پور تصریح کرد: مصدوم پس از تثبیت وضعیت عمومی، توسط بالگرد به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.

گفتنی است وقوع چنین حوادثی در منطقه کویری مرنجاب، که به دلیل مسیرهای صعب‌العبور و نبود زیرساخت‌های امدادی زمینی همواره خطرآفرین است، پیش‌تر نیز موجب بروز سوانح مشابهی شده است.

کد خبر 6617769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها