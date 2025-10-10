  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۴

فتوحی: سقوط مینی‌بوس به داخل رودخانه در ماسوله؛ ۳ نفر مصدوم شدند

فومن - سرپرست اورژانس فومن از سقوط یک دستگاه مینی‌بوس به داخل رودخانه در محدوده پل اول شهرک ماسوله خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشت.

مسعود فتوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یک دستگاه مینی‌بوس در حین دور زدن، به دلایل نامعلومی با یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ پارک شده برخورد کرده و پس از آن به داخل رودخانه سقوط کرد.

وی افزود: این حادثه در محدوده پل اول شهرک ماسوله شهرستان فومن رخ داد و در پی آن، سه سرنشین مینی‌بوس دچار مصدومیت شدند.

سرپرست اورژانس فومن با بیان اینکه مصدومان حادثه توسط عوامل اورژانس در محل مورد رسیدگی قرار گرفتند، گفت: خوشبختانه وضعیت عمومی آنان مساعد بوده و نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.

