۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

پوتین: روسیه برای حل و فصل اوضاع غزه پیشنهاداتی دارد

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه از طرح‌های آمریکا در خاورمیانه حمایت می‌کند، تأکید کرد که مهمترین مسئله تأسیس کشور مستقل فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رئیس جمهور روسیه گفت که اگر دونالد ترامپ همتای آمریکایی او در اجرای طرح خود درباره آتش بس در نوار غزه موفق شود، یک رویداد تاریخی خواهد بود.

«ولادیمیر پوتین» در نشست خبری پس از پایان سفر به تاجیکستان افزود: ما از ابتکارات آمریکا در خاورمیانه حمایت می‌کنیم و مهمترین مسئله، تأسیس یک کشور فلسطینی است.

پوتین تصریح کرد: ترامپ در حال کار بر روی مسائل صلح است و نمونه بارز آن را در خاورمیانه شاهد هستیم.

وی تأکید کرد: با توجه به سطح اعتماد بین روسیه و فلسطین، مشارکت ما در روند صلح غزه ممکن است لازم باشد و مورد استقبال قرار بگیرد. روسیه برای حل و فصل اوضاع غزه پیشنهاداتی دارد.

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به اینکه اجلاس این کشور و کشورهای عربی به پیشنهاد او به تعویق افتاده است، گفت: نمی خواهم روند حل و فصل اوضاع در خاورمیانه را مختل کنم.

