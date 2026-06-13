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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

کمبود نیروی انسانی در حوزه آموزش همگانی پیشگیری از حریق

کمبود نیروی انسانی در حوزه آموزش همگانی پیشگیری از حریق

ساری- رئیس مرکز آموزش تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد از کمبود نیروی انسانی در حوزه آموزش همگانی پیشگیری از حریق گفت: ۹۰ درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدادی شامگاه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی مدیریت بحران، اظهار کرد: وقتی صحبت از آموزش می‌شود، موضوع انسان‌محوری در میان است زیرا حریق تنها یک پدیده فیزیکی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است.

وی افزود: امسال با توجه به بارش‌های خوب، احتمال آتش‌سوزی در مراتع و مناطق حفاظت‌شده بسیار بیشتر از سال‌های قبل است. همه می‌دانیم ۹۰ درصد حریق‌ها عامل انسانی دارد؛ یعنی شهروندان و هموطنان ما. بسیاری از این موارد با چند هشدار ساده و آموزش‌های اولیه قابل پیشگیری است.

مدادی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در سازمان خود گفت: مسئولیت آموزش در سازمان با چند همکار است، در حالی که استان مازندران حدود سه میلیون جمعیت شناور دارد و آموزش دانش‌آموزان، معلمان، مدیران، دانشجویان، قضات، فرمانداران و ده‌ها گروه دیگر با این تعداد نیرو ممکن نیست، از همین امروز باید برای آموزش همگانی روش‌های پیشگیری از حریق در مراتع و مناطق حفاظت‌شده جدی عمل کنیم.

رئیس مرکز آموزش تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تجربه‌نگاری و مستندنگاری تأکید کرد و گفت: تجربیات میدانی که در حریق‌ها به دست می‌آید، گنجینه ارزشمندی است که باید صیانت و به سایر استان‌ها منتقل شود و خوشبختانه سامانه مدیریت دانش در سازمان راه‌اندازی شده و انتظار داریم همکاران تجربیات خود را در این سامانه به اشتراک بگذارند.

وی در پایان خواستار طراحی یک الگوی ملی آموزش مدیریت حریق شد و افزود: علاوه بر ساختارهای رسمی مدیریت بحران کشور، به یک ساختار درون‌سازمانی منسجم نیاز داریم تا از آشفتگی وظایف در هنگام حریق جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: از تیم مدیریتی انتظار داریم که یک برنامه آموزشی الگو برای استان‌های در معرض حریق تهیه کنند تا بتوانیم از خروجی این نشست در سراسر کشور استفاده کنیم.

کد مطلب 6859182

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