به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از یازدهمین دوره مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان، مانی سعیدی ملی‌پوش خوش‌آتیه کرمانشاهی در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت و موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

سعیدی در نخستین حرکت خود وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد. هرچند در سومین حرکت از مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم بازماند، اما در نهایت با ثبت بهترین رکورد، مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

این موفقیت، سومین مدال طلای تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری جوانان محسوب می‌شود و افتخار دیگری برای ورزش کرمانشاه و کشورمان رقم زد.