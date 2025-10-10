  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

قهرمانی مانی سعیدی ورزشکار کرمانشاهی در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری

کرمانشاه - مانی سعیدی، پاراوزنه‌بردار جوان کرمانشاهی، با عملکردی درخشان در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری جوانان، مدال طلای دسته ۸۸ کیلوگرم را برای ایران به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از یازدهمین دوره مسابقات پاراوزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان، مانی سعیدی ملی‌پوش خوش‌آتیه کرمانشاهی در دسته ۸۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت و موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

سعیدی در نخستین حرکت خود وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در حرکت دوم نیز وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را بالای سر برد. هرچند در سومین حرکت از مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم بازماند، اما در نهایت با ثبت بهترین رکورد، مدال طلا و عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

این موفقیت، سومین مدال طلای تیم ملی ایران در رقابت‌های جهانی پاراوزنه‌برداری جوانان محسوب می‌شود و افتخار دیگری برای ورزش کرمانشاه و کشورمان رقم زد.

